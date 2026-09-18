TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

TKMS thyssenkrupp Marine Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

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MDAX-Entwicklung 18.09.2026 09:28:54

Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Das macht der MDAX heute.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent fester bei 31 454,41 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 351,284 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,085 Prozent tiefer bei 31 421,44 Punkten, nach 31 448,12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 380,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 31 477,69 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,282 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der MDAX bei 31 839,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, notierte der MDAX bei 32 665,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der MDAX mit 30 470,71 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,53 Prozent zu Buche. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 6,46 Prozent auf 74,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,35 Prozent auf 70,70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,75 Prozent auf 88,50 EUR), AIXTRON SE (+ 3,02 Prozent auf 35,19 EUR) und RENK (+ 2,10 Prozent auf 40,88 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Porsche vz (-2,14 Prozent auf 46,56 EUR), freenet (-1,99 Prozent auf 24,60 EUR), Bilfinger SE (-1,43 Prozent auf 58,50 EUR), United Internet (-1,37 Prozent auf 27,34 EUR) und AUMOVIO (-1,33 Prozent auf 37,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 215 784 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 42,366 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,19 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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06.08.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 34,74 1,79% AIXTRON SE
AUMOVIO 35,90 -3,75% AUMOVIO
Bilfinger SE 57,35 -4,10% Bilfinger SE
freenet AG 24,06 -4,22% freenet AG
Lufthansa AG 7,59 -1,22% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 28,34 -4,48% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,05 -2,50% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 42,22 5,10% RENK
Siltronic AG 76,55 9,83% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 67,75 0,44% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 15,30 -1,48% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 86,40 2,13% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
United Internet AG 26,98 -2,53% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 083,97 -1,16%

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