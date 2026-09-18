TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
|MDAX-Entwicklung
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18.09.2026 09:28:54
Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent fester bei 31 454,41 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 351,284 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,085 Prozent tiefer bei 31 421,44 Punkten, nach 31 448,12 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 380,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 31 477,69 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des MDAX
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,282 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der MDAX bei 31 839,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, notierte der MDAX bei 32 665,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der MDAX mit 30 470,71 Punkten berechnet.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,53 Prozent zu Buche. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 6,46 Prozent auf 74,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,35 Prozent auf 70,70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,75 Prozent auf 88,50 EUR), AIXTRON SE (+ 3,02 Prozent auf 35,19 EUR) und RENK (+ 2,10 Prozent auf 40,88 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Porsche vz (-2,14 Prozent auf 46,56 EUR), freenet (-1,99 Prozent auf 24,60 EUR), Bilfinger SE (-1,43 Prozent auf 58,50 EUR), United Internet (-1,37 Prozent auf 27,34 EUR) und AUMOVIO (-1,33 Prozent auf 37,00 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 215 784 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 42,366 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,19 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
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09:28
|Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
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16.09.26
|EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.09.26
|EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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16.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
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16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
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16.09.26
|XETRA-Handel: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
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16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AUMOVIO
|15.09.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|34,74
|1,79%
|AUMOVIO
|35,90
|-3,75%
|Bilfinger SE
|57,35
|-4,10%
|freenet AG
|24,06
|-4,22%
|Lufthansa AG
|7,59
|-1,22%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,34
|-4,48%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,05
|-2,50%
|RENK
|42,22
|5,10%
|Siltronic AG
|76,55
|9,83%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|67,75
|0,44%
|thyssenkrupp AG
|15,30
|-1,48%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|86,40
|2,13%
|United Internet AG
|26,98
|-2,53%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 083,97
|-1,16%