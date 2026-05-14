Freundlicher Handel: MDAX zum Start in der Gewinnzone

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am vierten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,69 Prozent auf 31 616,26 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 369,957 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,527 Prozent auf 31 565,94 Punkte an der Kurstafel, nach 31 400,41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 31 565,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 31 659,25 Zähler.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,43 Prozent aufwärts. Der MDAX lag vor einem Monat, am 14.04.2026, bei 30 534,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 299,04 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, bei 29 497,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,05 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,45 Prozent auf 75,00 EUR), thyssenkrupp (+ 3,12 Prozent auf 10,74 EUR), Schaeffler (+ 2,42 Prozent auf 9,72 EUR), Jungheinrich (+ 2,25 Prozent auf 25,50 EUR) und United Internet (+ 1,72 Prozent auf 27,16 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil freenet (-6,39 Prozent auf 25,20 EUR), DEUTZ (-1,97 Prozent auf 10,46 EUR), K+S (-1,22 Prozent auf 15,38 EUR), Delivery Hero (-0,99 Prozent auf 25,99 EUR) und Aurubis (-0,48 Prozent auf 208,00 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 331 549 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,473 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,13 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at