Index-Performance im Blick 25.02.2026 12:26:55

Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im Euro STOXX 50

Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 verzeichnet heute Kursanstiege.

Um 12:09 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,68 Prozent auf 6 158,32 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 5,162 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,268 Prozent fester bei 6 133,01 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 116,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6 133,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 161,79 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,729 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 5 948,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.11.2025, den Wert von 5 573,91 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 5 447,90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,26 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 161,79 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,62 Prozent auf 170,35 EUR), Siemens (+ 2,03 Prozent auf 244,35 EUR), UniCredit (+ 2,01 Prozent auf 74,10 EUR), Deutsche Bank (+ 0,81 Prozent auf 30,39 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,78 Prozent auf 33,58 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-1,38 Prozent auf 100,20 EUR), Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 705,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,66 Prozent auf 58,54 EUR), adidas (-0,59 Prozent auf 159,25 EUR) und Deutsche Börse (-0,54 Prozent auf 219,10 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 028 469 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 484,191 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

