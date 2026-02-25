Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
25.02.2026 12:26:55
Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im Euro STOXX 50
Um 12:09 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,68 Prozent auf 6 158,32 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 5,162 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,268 Prozent fester bei 6 133,01 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 116,60 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6 133,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 161,79 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,729 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 5 948,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.11.2025, den Wert von 5 573,91 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 5 447,90 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,26 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 161,79 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,62 Prozent auf 170,35 EUR), Siemens (+ 2,03 Prozent auf 244,35 EUR), UniCredit (+ 2,01 Prozent auf 74,10 EUR), Deutsche Bank (+ 0,81 Prozent auf 30,39 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,78 Prozent auf 33,58 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-1,38 Prozent auf 100,20 EUR), Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 705,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,66 Prozent auf 58,54 EUR), adidas (-0,59 Prozent auf 159,25 EUR) und Deutsche Börse (-0,54 Prozent auf 219,10 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 028 469 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 484,191 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.