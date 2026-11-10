Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im ATX

Der ATX entwickelt sich am Dienstagnachmittag positiv.

Am Dienstag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,24 Prozent fester bei 6 643,73 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187,366 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent höher bei 6 562,75 Punkten in den Handel, nach 6 562,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 695,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 562,75 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 6 543,45 Punkten bewertet. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 6 653,15 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Stand von 4 836,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 24,14 Prozent aufwärts. Bei 7 043,27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.

ATX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 11,94 Prozent auf 75,00 EUR), Erste Group Bank (+ 2,79 Prozent auf 117,80 EUR), Vienna Insurance (+ 2,19 Prozent auf 74,70 EUR), BAWAG (+ 2,09 Prozent auf 171,30 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,67 Prozent auf 18,28 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Lenzing (-2,56 Prozent auf 11,40 EUR), OMV (-1,82 Prozent auf 70,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 21,25 EUR), DO (+ 0,00 Prozent auf 226,00 EUR) und Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 32,10 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 148 928 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,312 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at