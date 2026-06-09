Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im MDAX

Der MDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag kaum verändert.

Am Dienstag notiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,14 Prozent höher bei 32 170,38 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 380,162 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,098 Prozent auf 32 094,05 Punkte an der Kurstafel, nach 32 125,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 31 868,15 Punkte, das Tageshoch hingegen 32 272,08 Zähler.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 31 181,06 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der MDAX noch bei 28 875,10 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 09.06.2025, einen Wert von 30 871,79 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 3,84 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit AUTO1 (+ 5,03 Prozent auf 22,56 EUR), Schaeffler (+ 2,07 Prozent auf 9,88 EUR), PUMA SE (+ 2,04 Prozent auf 27,45 EUR), LANXESS (+ 1,84 Prozent auf 15,49 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,74 Prozent auf 12,83 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen IONOS (-5,78 Prozent auf 28,04 EUR), Salzgitter (-5,47 Prozent auf 58,75 EUR), United Internet (-3,09 Prozent auf 26,38 EUR), Evonik (-2,42 Prozent auf 15,34 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,08 Prozent auf 47,98 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 995 961 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 42,981 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,92 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at