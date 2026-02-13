Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im NASDAQ 100

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,76 Prozent auf 24 874,07 Punkte aufwärts. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,100 Prozent leichter bei 24 662,95 Punkten, nach 24 687,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24 514,96 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 921,47 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,319 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 13.01.2026, bei 25 741,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 993,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22 030,71 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 1,32 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 455,40 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 9,46 Prozent auf 134,63 USD), Applied Materials (+ 9,09 Prozent auf 358,23 USD), DexCom (+ 8,73 Prozent auf 70,76 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 7,39 Prozent auf 499,40 USD) und Constellation Energy (+ 6,49 Prozent auf 294,04 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Starbucks (-2,00 Prozent auf 94,82 USD), NVIDIA (-1,19 Prozent auf 184,72 USD), MercadoLibre (-1,03 Prozent auf 1 986,31 USD), Apple (-0,96 Prozent auf 259,21 USD) und Dollar Tree (-0,96 Prozent auf 127,20 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 975 868 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,894 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,74 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,60 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

