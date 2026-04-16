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Euro STOXX 50-Performance im Fokus 16.04.2026 15:58:58

Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50

Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 gewinnt am Donnerstag an Fahrt.

Am Donnerstag steigt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,21 Prozent auf 5 952,95 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,005 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,050 Prozent tiefer bei 5 937,36 Punkten in den Handel, nach 5 940,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 972,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 937,36 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,973 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 739,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 029,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 966,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,75 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 3,36 Prozent auf 151,46 EUR), Siemens (+ 1,41 Prozent auf 240,75 EUR), adidas (+ 1,18 Prozent auf 141,65 EUR), BASF (+ 1,04 Prozent auf 53,45 EUR) und Airbus SE (+ 0,98 Prozent auf 173,28 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 166,36 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,29 Prozent auf 53,76 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,24 Prozent auf 89,44 EUR), BMW (-0,97 Prozent auf 81,44 EUR) und UniCredit (-0,83 Prozent auf 69,61 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 443 900 Aktien gehandelt. Mit 494,954 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,49 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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