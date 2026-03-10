Axon Enterprise Aktie
Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Mittag auf grünem Terrain
Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,64 Prozent stärker bei 25 125,80 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,142 Prozent auf 25 002,61 Punkte an der Kurstafel, nach 24 967,25 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 871,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 150,05 Einheiten.
NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 10.02.2026, den Wert von 25 127,64 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 10.12.2025, mit 25 776,44 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 10.03.2025, einen Stand von 19 430,95 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,319 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 289,23 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Vertex Pharmaceuticals (+ 8,48 Prozent auf 499,93 USD), Micron Technology (+ 5,61 Prozent auf 411,17 USD), Enphase Energy (+ 5,58 Prozent auf 43,14 USD), Intel (+ 3,73 Prozent auf 47,28 USD) und Applied Materials (+ 3,70 Prozent auf 351,48 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-7,08 Prozent auf 480,60 USD), CoStar Group (-4,03 Prozent auf 46,47 USD), Axon Enterprise (-3,87 Prozent auf 537,40 USD), Workday (-3,75 Prozent auf 142,59 USD) und Intuit (-3,55 Prozent auf 456,86 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 140 954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,806 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick
Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,56 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Aktien in diesem Artikel
|Applied Materials Inc.
|302,10
|0,92%
|AppLovin Corp
|398,35
|-3,27%
|Axon Enterprise
|446,70
|-1,93%
|CoStar Group Inc.
|39,38
|-0,66%
|Enphase Energy Inc
|37,56
|0,40%
|Intel Corp.
|41,33
|2,39%
|Intuit Inc.
|378,70
|-2,88%
|JD.com Inc (spons. ADRs)
|24,10
|1,05%
|Kraft Heinz Company
|20,09
|-1,54%
|Micron Technology Inc.
|363,55
|4,17%
|NVIDIA Corp.
|160,04
|0,55%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|119,30
|-0,29%
|Vertex Pharmaceuticals Inc.
|423,95
|-1,08%
|Workday Inc
|119,32
|-2,94%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|24 949,28
|-0,03%
