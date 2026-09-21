Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Montagnachmittag im Aufwind

Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 2,59 Prozent auf 30 412,74 Punkte nach oben. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,02 Prozent auf 29 947,16 Punkte an der Kurstafel, nach 29 644,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 30 418,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 933,22 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 308,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30 406,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24 626,25 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,66 Prozent nach oben. Bei 30 762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Arm (+ 15,70 Prozent auf 318,89 USD), Intel (+ 12,13 Prozent auf 121,77 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 11,54 Prozent auf 742,58 USD), Warner Bros Discovery (+ 11,10 Prozent auf 30,89 USD) und Astera Labs (+ 9,99 Prozent auf 333,56 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Sandisk (-2,81 Prozent auf 1 741,42 USD), CSX (-2,46 Prozent auf 45,94 USD), Diamondback Energy (-1,92 Prozent auf 188,72 USD), Starbucks (-1,51 Prozent auf 94,38 USD) und O Reilly Automotive (-1,42 Prozent auf 83,51 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 771 458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,667 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2027 präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at