Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ 100 auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag springt der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ um 0,41 Prozent auf 29 261,77 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,313 Prozent auf 29 234,42 Punkte an der Kurstafel, nach 29 143,33 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 29 329,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 160,96 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,485 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 28 776,80 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 03.06.2026, einen Wert von 30 571,24 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 23 414,84 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 16,09 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,35 Prozent auf 132,25 USD), Palantir (+ 5,79 Prozent auf 179,27 USD), Copart (+ 5,67 Prozent auf 33,99 USD), Thomson Reuters (+ 5,47 Prozent auf 111,66 USD) und Intuit (+ 5,12 Prozent auf 360,49 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Broadcom (-5,72 Prozent auf 346,24 USD), Western Digital (-4,43 Prozent auf 429,01 USD), Seagate Technology (-4,00 Prozent auf 776,16 USD), Lumentum (-3,40 Prozent auf 841,00 USD) und Teradyne (-2,91 Prozent auf 331,69 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 4 339 821 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,515 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at