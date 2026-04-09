Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|NASDAQ-Handel im Fokus
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09.04.2026 20:04:18
Freundlicher Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu
Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,56 Prozent auf 25 042,65 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,061 Prozent auf 24 918,28 Punkte an der Kurstafel, nach 24 903,17 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 24 788,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 086,47 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,73 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24 967,25 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 09.01.2026, mit 25 766,26 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.04.2025, den Wert von 19 145,06 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 0,649 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lam Research (+ 4,70 Prozent auf 258,09 USD), Amazon (+ 4,39 Prozent auf 230,97 USD), Marvell Technology (+ 4,20 Prozent auf 119,26 USD), lululemon athletica (+ 3,92 Prozent auf 165,09 USD) und KLA-Tencor (+ 3,54 Prozent auf 1 731,51 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Zscaler (-11,43 Prozent auf 122,10 USD), Autodesk (-9,50 Prozent auf 217,80 USD), Intuit (-7,85 Prozent auf 358,92 USD), Atlassian (-7,84 Prozent auf 58,63 USD) und Axon Enterprise (-7,83 Prozent auf 360,86 USD) unter Druck.
Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 405 043 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,711 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Atlassian
|50,20
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|Autodesk Inc.
|191,48
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|Axon Enterprise
|304,00
|1,98%
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|239,85
|-0,42%
|Intel Corp.
|53,00
|0,47%
|Intuit Inc.
|311,50
|0,79%
|KLA-Tencor Corp.
|1 468,00
|-0,35%
|Kraft Heinz Company
|19,89
|0,14%
|Lam Research Corp.
|221,60
|0,48%
|lululemon athletica IncShs
|141,60
|-0,42%
|Marvell Technology
|104,52
|2,13%
|NVIDIA Corp.
|157,02
|-0,05%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|110,80
|0,67%
|Zscaler Inc Registered Shs
|104,62
|0,44%
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|NASDAQ 100
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