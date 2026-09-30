Freundlicher Handel: NASDAQ 100 im Aufwind

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,74 Prozent stärker bei 30 564,95 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,271 Prozent fester bei 30 421,68 Punkten, nach 30 339,33 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 30 415,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 630,45 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,455 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 433,43 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der NASDAQ 100 30 276,35 Punkte auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 24 679,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 21,26 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 770,63 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Synopsys (+ 4,34 Prozent auf 433,13 USD), Rocket Lab (+ 3,16 Prozent auf 71,90 USD), Palo Alto Networks (+ 3,05 Prozent auf 400,25 USD), Intel (+ 2,86 Prozent auf 119,25 USD) und Take Two (+ 2,84 Prozent auf 208,54 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Constellation Energy (-4,08 Prozent auf 253,78 USD), AppLovin (-3,29 Prozent auf 295,60 USD), Astera Labs (-2,63 Prozent auf 348,42 USD), Arm (-2,48 Prozent auf 286,40 USD) und DoorDash (-2,10 Prozent auf 183,18 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 328 968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,859 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,83 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at