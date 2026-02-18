Freundlicher Handel: NASDAQ 100 klettert am Mittwochmittag

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,21 Prozent stärker bei 25 000,63 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,175 Prozent auf 24 744,87 Punkte an der Kurstafel, nach 24 701,60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 047,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 696,83 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,76 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 25 529,26 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 24 503,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 22 164,61 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,815 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 387,47 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Cadence Design Systems (+ 9,48 Prozent auf 310,33 USD), AppLovin (+ 7,16 Prozent auf 403,34 USD), Micron Technology (+ 6,89) Prozent auf 427,32 USD), Synopsys (+ 5,58 Prozent auf 445,49 USD) und Palantir (+ 4,74 Prozent auf 139,33 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Palo Alto Networks (-6,47 Prozent auf 152,92 USD), Fiserv (-2,41 Prozent auf 61,92 USD), T-Mobile US (-2,33 Prozent auf 214,50 USD), NXP Semiconductors (-1,80 Prozent auf 240,67 USD) und Constellation Energy (-1,73 Prozent auf 297,78 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 214 004 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,754 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

