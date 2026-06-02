Freundlicher Handel: NASDAQ 100 klettert zum Start

Beim NASDAQ 100 lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,08 Prozent stärker bei 30 538,83 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,138 Prozent auf 30 471,61 Punkte an der Kurstafel, nach 30 513,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 30 556,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 372,96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 27 710,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 24 992,60 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 21 491,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,16 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30 633,55 Punkte. Bei 22 841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 24,46 Prozent auf 273,10 USD), ON Semiconductor (+ 5,27 Prozent auf 127,29 USD), Enphase Energy (+ 5,04 Prozent auf 66,95 USD), Broadcom (+ 4,97 Prozent auf 482,85 USD) und Microchip Technology (+ 4,36 Prozent auf 95,51 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Intuit (-8,31 Prozent auf 324,36 USD), Atlassian (-7,72 Prozent auf 107,00 USD), Zscaler (-7,14 Prozent auf 144,60 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,73 Prozent auf 141,20 USD) und Workday (-4,83 Prozent auf 149,64 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 203 802 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,386 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at