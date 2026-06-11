Freundlicher Handel: NASDAQ 100 legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 1,33 Prozent auf 28 886,78 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,783 Prozent auf 28 731,16 Punkte an der Kurstafel, nach 28 508,03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 28 620,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 972,49 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2,02 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29 320,66 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 11.03.2026, bei 24 965,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 860,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 14,60 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 9,60 Prozent auf 117,32 USD), Arm (+ 5,91 Prozent auf 325,61 USD), KLA-Tencor (+ 5,63 Prozent auf 2 255,86 USD), Lam Research (+ 5,39 Prozent auf 339,15 USD) und Applied Materials (+ 5,29 Prozent auf 523,31 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Zscaler (-3,14 Prozent auf 120,81 USD), Axon Enterprise (-3,11 Prozent auf 433,65 USD), PDD (-2,92 Prozent auf 79,43 USD), Workday (-2,85 Prozent auf 133,55 USD) und AppLovin (-2,75 Prozent auf 479,42 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 431 119 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,365 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,67 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at