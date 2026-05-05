Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus

Das macht der NASDAQ 100 am zweiten Tag der Woche.

Um 20:02 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,40 Prozent nach oben auf 28 038,61 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,880 Prozent höher bei 27 895,05 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27 651,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 28 046,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27 844,23 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 24 045,53 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, bei 24 548,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 19 967,94 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11,24 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 28 046,23 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 14,18 Prozent auf 109,37 USD), Micron Technology (+ 11,20 Prozent auf 641,03 USD), QUALCOMM (+ 9,01 Prozent auf 183,55 USD), Lam Research (+ 7,25 Prozent auf 277,32 USD) und Enphase Energy (+ 6,39 Prozent auf 34,62 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Fiserv (-9,97 Prozent auf 56,55 USD), PayPal (-8,33 Prozent auf 39,53 EUR), Palantir (-6,98 Prozent auf 135,84 USD), Axon Enterprise (-5,51 Prozent auf 372,06 USD) und eBay (-3,78 Prozent auf 105,20 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26 161 145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,124 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,15 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at