Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,48 Prozent stärker bei 30 660,60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,138 Prozent leichter bei 30 471,61 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30 513,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 30 372,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 670,11 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Wert von 27 710,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24 992,60 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Stand von 21 491,75 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,64 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30 670,11 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 32,52 Prozent auf 290,79 USD), Enphase Energy (+ 13,48 Prozent auf 72,33 USD), Applied Materials (+ 6,96 Prozent auf 490,05 USD), ON Semiconductor (+ 6,38 Prozent auf 128,64 USD) und Microchip Technology (+ 5,94 Prozent auf 96,96 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-9,15 Prozent auf 136,08 USD), Intuit (-8,94 Prozent auf 322,14 USD), Zscaler (-7,42 Prozent auf 144,15 USD), Atlassian (-5,91 Prozent auf 109,10 USD) und Workday (-5,31 Prozent auf 148,88 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 48 127 684 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,386 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at