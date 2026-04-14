Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Handelsende im Plus

Am Dienstag kletterte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 1,81 Prozent auf 25 842,00 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,515 Prozent stärker bei 25 514,55 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 383,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 25 842,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 514,55 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 24 380,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 465,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18 796,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,52 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 9,17 Prozent auf 465,66 USD), JDcom (+ 7,98 Prozent auf 31,25 USD), Axon Enterprise (+ 5,90 Prozent auf 380,86 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,41 Prozent auf 662,49 USD) und AppLovin (+ 3,85 Prozent auf 433,51 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Charter A (-4,74 Prozent auf 215,57 USD), Atlassian (-2,59 Prozent auf 59,71 USD), Fastenal (-2,58 Prozent auf 44,62 USD), Intel (-2,10 Prozent auf 63,81 USD) und Adobe (-1,83 Prozent auf 235,72 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37 455 541 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,897 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at