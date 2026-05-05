Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch heute aufwärts.

Am Dienstag legt der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 1,07 Prozent auf 27 946,41 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,880 Prozent stärker bei 27 895,05 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27 651,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 27 994,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27 844,23 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 24 045,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 548,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 967,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,87 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 994,55 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 10,11 Prozent auf 105,46 USD), Micron Technology (+ 9,36 Prozent auf 630,38 USD), Lam Research (+ 5,28 Prozent auf 272,23 USD), Applied Materials (+ 3,76 Prozent auf 406,10 USD) und ASML (+ 3,76 Prozent auf 1 438,29 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen PayPal (-9,54 Prozent auf 39,00 EUR), Fiserv (-5,95 Prozent auf 59,07 USD), Palantir (-4,20 Prozent auf 139,90 USD), CoStar Group (-3,76 Prozent auf 34,05 USD) und ON Semiconductor (-3,09 Prozent auf 98,89 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 8 601 150 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,124 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at