Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Start im Plus

Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,45 Prozent höher bei 29 499,55 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,019 Prozent höher bei 29 372,65 Punkten, nach 29 366,94 Punkten am Vortag.

Bei 29 350,10 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29 575,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,07 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, stand der NASDAQ 100 bei 25 842,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24 732,73 Punkte. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, bei 21 319,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 29 575,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Cisco (+ 14,95 Prozent auf 117,10 USD), Marvell Technology (+ 4,10 Prozent auf 185,25 USD), Dollar Tree (+ 3,73 Prozent auf 90,04 USD), Broadcom (+ 3,35 Prozent auf 430,75 USD) und NVIDIA (+ 3,17 Prozent auf 232,99 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-4,17 Prozent auf 40,25 USD), PDD (-3,18 Prozent auf 96,43 USD), Arm (-3,01 Prozent auf 214,56 USD), Zoom Communications (-2,90 Prozent auf 99,46 USD) und Zscaler (-2,81 Prozent auf 148,15 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 516 728 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,578 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at