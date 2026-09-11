NASDAQ 100

29 406,03
302,51
1,04 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursentwicklung im Fokus 11.09.2026 20:03:38

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 notiert am Freitag im Plus.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,15 Prozent fester bei 29 437,13 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,783 Prozent auf 29 331,48 Punkte an der Kurstafel, nach 29 103,51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 29 313,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 473,12 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,702 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 525,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 446,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23 992,56 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 16,79 Prozent aufwärts. Bei 30 762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Marvell Technology (+ 5,75 Prozent auf 240,00 USD), NXP Semiconductors (+ 5,24 Prozent auf 238,33 USD), Arm (+ 5,17 Prozent auf 267,32 USD), Analog Devices (+ 5,12 Prozent auf 379,74 USD) und Texas Instruments (+ 5,00 Prozent auf 271,77 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Seagate Technology (-3,43 Prozent auf 832,72 USD), Copart (-3,25 Prozent auf 29,75 USD), Sandisk (-3,21 Prozent auf 1 638,25 USD), Palo Alto Networks (-2,88 Prozent auf 328,74 USD) und Fortinet (-2,03 Prozent auf 155,63 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 11 832 870 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,643 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Micron Technology-Aktie hat mit 6,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,57 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 406,71 1,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:19 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen