Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,15 Prozent fester bei 29 437,13 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,783 Prozent auf 29 331,48 Punkte an der Kurstafel, nach 29 103,51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 29 313,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 473,12 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,702 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 525,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 446,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23 992,56 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 16,79 Prozent aufwärts. Bei 30 762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Marvell Technology (+ 5,75 Prozent auf 240,00 USD), NXP Semiconductors (+ 5,24 Prozent auf 238,33 USD), Arm (+ 5,17 Prozent auf 267,32 USD), Analog Devices (+ 5,12 Prozent auf 379,74 USD) und Texas Instruments (+ 5,00 Prozent auf 271,77 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Seagate Technology (-3,43 Prozent auf 832,72 USD), Copart (-3,25 Prozent auf 29,75 USD), Sandisk (-3,21 Prozent auf 1 638,25 USD), Palo Alto Networks (-2,88 Prozent auf 328,74 USD) und Fortinet (-2,03 Prozent auf 155,63 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 11 832 870 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,643 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Micron Technology-Aktie hat mit 6,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,57 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at