Freundlicher Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Schlussendlich verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,84 Prozent auf 30 223,89 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,190 Prozent auf 30 030,63 Punkte an der Kurstafel, nach 29 973,57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 30 263,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29 848,75 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 27 029,01 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 960,04 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 21 318,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 19,91 Prozent zu. Bei 30 263,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Dollar Tree (+ 17,87 Prozent auf 113,00 USD), Axon Enterprise (+ 12,27 Prozent auf 439,32 USD), Arm (+ 10,76 Prozent auf 335,27 USD), Palantir (+ 8,17 Prozent auf 143,34 USD) und Align Technology (+ 6,37 Prozent auf 173,25 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Synopsys (-8,61 Prozent auf 480,64 USD), PDD (-4,13 Prozent auf 83,03 USD), CSX (-2,82 Prozent auf 45,81 USD), Ross Stores (-2,69 Prozent auf 227,20 USD) und JDcom (-2,35 Prozent auf 29,14 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 060 442 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,480 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at