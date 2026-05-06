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Index-Performance 06.05.2026 16:01:56

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch aktuell aufwärts.

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 1,27 Prozent auf 28 369,91 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,782 Prozent auf 28 234,02 Punkte an der Kurstafel, nach 28 015,06 Punkten am Vortag.

Bei 28 208,23 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 28 388,07 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,30 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 192,17 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 06.02.2026, den Stand von 25 075,77 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 06.05.2025, einen Stand von 19 791,35 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 12,55 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 28 388,07 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 21,01 Prozent auf 429,90 USD), Arm (+ 10,61 Prozent auf 231,00 USD), Lam Research (+ 6,24 Prozent auf 293,00 USD), ASML (+ 5,17 Prozent auf 1 517,48 USD) und Intel (+ 4,84 Prozent auf 113,39 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Atlassian (-6,66 Prozent auf 86,20 USD), Workday (-4,87 Prozent auf 122,60 USD), Diamondback Energy (-4,74 Prozent auf 196,41 USD), Zscaler (-4,36 Prozent auf 135,20 USD) und AppLovin (-3,29 Prozent auf 462,37 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 10 077 256 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,111 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,12 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 347,60 -2,78% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
AppLovin Corp 423,50 6,41% AppLovin Corp
Arm Holdings 182,00 -9,90% Arm Holdings
ASML Holding NV NY Registered Shs 1 290,00 -1,53% ASML Holding NV NY Registered Shs
Atlassian 78,80 4,51% Atlassian
Diamondback Energy Inc 161,80 -2,44% Diamondback Energy Inc
Enphase Energy Inc 30,11 -1,12% Enphase Energy Inc
Intel Corp. 93,27 -3,03% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 20,15 2,41% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 243,65 -3,37% Lam Research Corp.
NVIDIA Corp. 180,08 1,74% NVIDIA Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 153,08 -3,70% Strategy (ex MicroStrategy)
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Zscaler Inc Registered Shs 129,70 9,99% Zscaler Inc Registered Shs

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