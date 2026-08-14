Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch aktuell aufwärts.

Am Freitag verbucht der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,14 Prozent auf 30 127,87 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,275 Prozent auf 30 167,13 Punkte an der Kurstafel, nach 30 084,50 Punkten am Vortag.

Bei 30 072,63 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 30 179,82 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,41 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 586,29 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Stand von 29 580,30 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Stand von 23 832,44 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 19,53 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Sandisk (+ 6,52 Prozent auf 1 627,71 USD), Nebius (+ 5,73 Prozent auf 269,66 USD), Seagate Technology (+ 5,35 Prozent auf 970,67 USD), Western Digital (+ 5,21 Prozent auf 512,68 USD) und Lumentum (+ 4,60 Prozent auf 920,93 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Applied Materials (-3,37 Prozent auf 516,50 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,11 Prozent auf 94,08 USD), Broadcom (-2,95 Prozent auf 405,50 USD), Adobe (-2,70 Prozent auf 263,20 USD) und Workday (-2,27 Prozent auf 201,76 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 3 273 318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,31 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at