NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ 100-Marktbericht 09.10.2026 16:02:12

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge

Das macht der NASDAQ 100 am Freitagmorgen.

Am Freitag steigt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,27 Prozent auf 30 808,42 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,567 Prozent stärker bei 30 900,06 Punkten, nach 30 725,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30 771,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 946,74 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,014 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 421,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 727,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 098,18 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 22,23 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31 361,37 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell PDD (+ 3,69 Prozent auf 81,15 USD), Lumentum (+ 3,54 Prozent auf 1 085,72 USD), Tesla (+ 3,22 Prozent auf 387,08 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 2,76 Prozent auf 230,72 USD) und Constellation Energy (+ 2,59 Prozent auf 292,45 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen T-Mobile US (-9,44 Prozent auf 155,14 USD), Astera Labs (-4,37 Prozent auf 331,89 USD), Apple (-2,12 Prozent auf 333,19 USD), Arm (-2,10 Prozent auf 269,50 USD) und PepsiCo (-2,07 Prozent auf 125,68 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 5 558 279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 5,099 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,13 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

mehr Analysen
09.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG
30.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
29.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alnylam Pharmaceuticals Inc. 198,95 -0,67% Alnylam Pharmaceuticals Inc.
Apple Inc. 300,70 -1,02% Apple Inc.
Arm Holdings 238,00 -2,66% Arm Holdings
Astera Labs Inc Registered Shs 305,00 -0,97% Astera Labs Inc Registered Shs
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 265,60 4,55% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
CrowdStrike 245,45 4,67% CrowdStrike
Kraft Heinz Company 19,81 -1,34% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 986,20 5,68% Lumentum Holdings Inc
Micron Technology Inc. 919,00 -0,64% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 204,95 -0,27% NVIDIA Corp.
PDD Holdings (spons. ADRs) 72,60 4,01% PDD Holdings (spons. ADRs)
PepsiCo Inc. 112,28 -1,61% PepsiCo Inc.
SpaceX 145,12 1,40% SpaceX
Tesla 342,30 2,32% Tesla
T-Mobile US 132,06 -13,47% T-Mobile US

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 30 883,15 0,51%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen