Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge

Das macht der NASDAQ 100 am Freitagmorgen.

Am Freitag steigt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,27 Prozent auf 30 808,42 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,567 Prozent stärker bei 30 900,06 Punkten, nach 30 725,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30 771,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 946,74 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,014 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 421,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 727,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 098,18 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 22,23 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31 361,37 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell PDD (+ 3,69 Prozent auf 81,15 USD), Lumentum (+ 3,54 Prozent auf 1 085,72 USD), Tesla (+ 3,22 Prozent auf 387,08 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 2,76 Prozent auf 230,72 USD) und Constellation Energy (+ 2,59 Prozent auf 292,45 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen T-Mobile US (-9,44 Prozent auf 155,14 USD), Astera Labs (-4,37 Prozent auf 331,89 USD), Apple (-2,12 Prozent auf 333,19 USD), Arm (-2,10 Prozent auf 269,50 USD) und PepsiCo (-2,07 Prozent auf 125,68 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 5 558 279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 5,099 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,13 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at