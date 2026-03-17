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NASDAQ 100-Kursentwicklung 17.03.2026 22:34:55

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

NASDAQ 100-Kurs zum Handelsende.

Am Dienstag legte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,51 Prozent auf 24 780,42 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,426 Prozent höher bei 24 760,27 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24 655,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24 884,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 721,56 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 17.02.2026, den Wert von 24 701,60 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, bei 24 647,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 19 812,24 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,69 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 289,23 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Arm (+ 4,61 Prozent auf 127,31 USD), Micron Technology (+ 4,50 Prozent auf 461,69 USD), Align Technology (+ 3,94 Prozent auf 176,12 USD), Booking (+ 3,48 Prozent auf 4 442,33 USD) und Axon Enterprise (+ 3,46 Prozent auf 506,57 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-3,72 Prozent auf 44,06 USD), Enphase Energy (-2,59 Prozent auf 44,70 USD), Dollar Tree (-2,20 Prozent auf 111,84 USD), Atlassian (-1,65 Prozent auf 74,91 USD) und Fortinet (-1,57 Prozent auf 83,16 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41 508 236 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,874 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,06 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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NASDAQ 100 24 780,42 0,51%

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