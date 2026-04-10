Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Schlussendlich beendete der NASDAQ 100 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 25 116,34 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,331 Prozent fester bei 25 165,06 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 082,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 057,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 226,06 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,03 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24 956,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 25 766,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 18 343,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,356 Prozent nach unten. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 7,14 Prozent auf 128,49 USD), Broadcom (+ 4,69 Prozent auf 371,55 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,55 Prozent auf 245,04 USD), AppLovin (+ 3,23 Prozent auf 391,38 USD) und NVIDIA (+ 2,57 Prozent auf 188,63 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Palo Alto Networks (-6,74 Prozent auf 155,73 USD), Zoom Communications (-5,70 Prozent auf 79,24 USD), Cadence Design Systems (-5,46 Prozent auf 265,66 USD), Fortinet (-4,91 Prozent auf 76,70 USD) und CrowdStrike (-3,97 Prozent auf 379,02 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 39 470 263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,787 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at