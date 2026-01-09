Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels stärker

Der NASDAQ 100 sprang im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,02 Prozent auf 25 766,26 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,046 Prozent stärker bei 25 518,82 Punkten, nach 25 507,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25 811,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 455,97 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,16 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 25 668,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 098,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 180,96 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 10,80 Prozent auf 45,55 USD), Lam Research (+ 8,66 Prozent auf 218,36 USD), Applied Materials (+ 6,94 Prozent auf 301,18 USD), ASML (+ 6,66 Prozent auf 1 273,88 USD) und Constellation Energy (+ 6,19 Prozent auf 342,52 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-5,77 Prozent auf 157,33 USD), CoStar Group (-4,68 Prozent auf 58,49 USD), Datadog A (-3,97 Prozent auf 125,49 USD), lululemon athletica (-3,90 Prozent auf 203,90 USD) und QUALCOMM (-2,25 Prozent auf 177,78 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 35 201 167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,945 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at