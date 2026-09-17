SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Index-Performance im Fokus
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17.09.2026 18:01:39
Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag mit Zuschlägen
Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,61 Prozent stärker bei 26 396,85 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,54 Prozent fester bei 26 377,86 Punkten, nach 25 978,42 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 417,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 289,94 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 644,91 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 17.06.2026, mit 26 021,66 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 261,33 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,61 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Punkten.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell 3D Systems (+ 13,38 Prozent auf 3,56 USD), Intel (+ 9,10 Prozent auf 110,25 USD), Lifecore Biomedical (+ 7,21 Prozent auf 4,46 USD), FormFactor (+ 6,79 Prozent auf 111,94 USD) und BlackBerry (+ 6,35 Prozent auf 8,13 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil 1-800-FLOWERSCOM (-4,60 Prozent auf 2,59 USD), DENTSPLY SIRONA (-3,99 Prozent auf 9,74 USD), Astronics (-3,60 Prozent auf 63,90 USD), Integra LifeSciences (-3,49 Prozent auf 15,50 USD) und Americas Car-Mart (-3,31 Prozent auf 1,75 USD).
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 859 976 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,453 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Mit 19,35 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|1-800-FLOWERS.COM Inc.
|2,60
|-4,24%
|3D Systems Corp.
|3,09
|12,29%
|America's Car-Mart Inc.
|1,78
|-1,66%
|Astronics Corp.
|56,50
|0,00%
|BlackBerry Ltd
|7,00
|1,08%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,40
|1,20%
|DENTSPLY SIRONA Inc
|8,21
|0,10%
|FormFactor Inc.
|97,86
|1,22%
|Integra LifeSciences Holdings Corp.
|13,00
|-0,76%
|Intel Corp.
|97,48
|2,42%
|Lifecore Biomedical
|3,80
|-1,04%
|NVIDIA Corp.
|192,66
|0,78%
|SIGA Technologies Inc.
|3,05
|-1,61%
|Take Two
|182,60
|-0,60%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 418,30
|1,69%