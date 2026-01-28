Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,08 Prozent stärker bei 23 835,83 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,621 Prozent fester bei 23 965,11 Punkten, nach 23 817,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 988,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 775,49 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, mit 23 593,10 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 28.10.2025, mit 23 827,49 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19 733,59 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,58 Prozent aufwärts. Bei 23 988,26 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 916,83 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Intel (+ 10,70 Prozent auf 48,63 USD), F5 Networks (+ 8,65 Prozent auf 293,81 USD), Microchip Technology (+ 7,82 Prozent auf 81,04 USD), US Global Investors (+ 6,71 Prozent auf 3,50 USD) und Monolithic Power Systems (+ 6,12 Prozent auf 1 162,53 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Prosperity Bancshares (-8,55 Prozent auf 66,67 USD), Textron (-7,97 Prozent auf 86,72 USD), Logitech (-7,48 Prozent auf 86,73 USD), Capital City Bank Group (-5,05 Prozent auf 40,22 USD) und Manhattan Associates (-4,80 Prozent auf 161,59 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 909 089 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,778 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,15 erwartet. Mit 10,53 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Gladstone Commercial-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at