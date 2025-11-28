Freundlicher Handel: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,65 Prozent stärker bei 23 365,69 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,331 Prozent auf 23 291,59 Punkte an der Kurstafel, nach 23 214,69 Punkten am Vortag.

Bei 23 365,79 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 250,51 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,93 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 28.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 827,49 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 705,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, bei 19 060,48 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,19 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Geospace Technologies (+ 18,44 Prozent auf 13,17 USD), Intel (+ 10,19 Prozent auf 40,56 USD), Lifetime Brands (+ 8,55 Prozent auf 3,81 USD), Century Casinos (+ 5,56 Prozent auf 1,52 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 4,87 Prozent auf 53,57 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Astro-Med (-3,31 Prozent auf 7,60 USD), CRESUD (-2,93 Prozent auf 11,93 USD), TransAct Technologies (-2,74 Prozent auf 4,44 USD), ADTRAN (-2,54 Prozent auf 6,82 EUR) und Computer Programs and Systems (-2,44 Prozent auf 21,96 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 29 372 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,782 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

2025 verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 16,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at