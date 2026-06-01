Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,42 Prozent stärker bei 27 086,81 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,074 Prozent auf 26 952,58 Punkte an der Kurstafel, nach 26 972,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 26 913,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 190,21 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 01.05.2026, wies der NASDAQ Composite 25 114,44 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 668,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 113,77 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 16,57 Prozent zu Buche. 27 190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Nortech Systems (+ 18,29 Prozent auf 17,66 USD), Ceva (+ 11,83 Prozent auf 44,71 USD), Oracle (+ 9,91 Prozent auf 248,15 USD), Innodata (+ 9,85 Prozent auf 115,32 USD) und Salesforce (+ 9,68 Prozent auf 209,60 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Americas Car-Mart (-44,18 Prozent auf 6,86 USD), QUALCOMM (-8,78 Prozent auf 228,99 USD), FormFactor (-7,64 Prozent auf 115,07 USD), Nissan Motor (-6,78 Prozent auf 2,36 USD) und Cerus (-6,58 Prozent auf 2,84 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 53 752 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,380 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12,82 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at