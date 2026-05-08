Freundlicher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich

Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,71 Prozent auf 26 247,08 Punkte an. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,589 Prozent auf 25 958,12 Punkte an der Kurstafel, nach 25 806,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26 248,62 Punkte, das Tagestief hingegen 25 944,78 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 4,52 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 22 635,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 23 031,21 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 17 928,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 12,96 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 248,62 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Innodata (+ 86,00 Prozent auf 84,89 USD), Akamai (+ 26,58 Prozent auf 147,71 USD), Synaptics (+ 18,55 Prozent auf 125,43 USD), Amtech Systems (+ 18,01 Prozent auf 21,49 USD) und Intel (+ 13,96 Prozent auf 124,92 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Lifetime Brands (-17,80 Prozent auf 5,91 USD), Ultralife Batteries (-15,32 Prozent auf 5,97 USD), Ballard Power (-12,13 Prozent auf 4,13 USD), Expedia (-9,02 Prozent auf 229,98 USD) und ESCO Technologies (-8,91 Prozent auf 303,11 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 55 189 729 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,300 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 3,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,68 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at