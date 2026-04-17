Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain

Der NASDAQ Composite kletterte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,52 Prozent auf 24 468,48 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,976 Prozent auf 24 338,01 Punkte an der Kurstafel, nach 24 102,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 519,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 286,47 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 7,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 22 479,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 23 515,39 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 17.04.2025, den Wert von 16 286,45 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,31 Prozent zu Buche. Bei 24 519,51 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 13,40 Prozent auf 13,37 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,80 Prozent auf 166,52 USD), Washington Federal (+ 8,40) Prozent auf 35,24 USD), Innodata (+ 8,08 Prozent auf 46,93 USD) und World Acceptance (+ 8,04 Prozent auf 141,38 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Netflix (-9,72 Prozent auf 97,31 USD), Patterson-UTI Energy (-9,51 Prozent auf 9,42 USD), Methanex (-7,25 Prozent auf 54,13 USD), IMAX (-5,42 Prozent auf 35,09 USD) und Century Aluminum (-5,14 Prozent auf 62,24 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 42 190 799 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,103 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,06 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,93 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at