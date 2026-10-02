Ultralife Batteries Aktie

Ultralife Batteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888615 / ISIN: US9038991025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite-Entwicklung 02.10.2026 16:01:59

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart auf grünem Terrain

Das macht der NASDAQ Composite heute.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 1,46 Prozent fester bei 27 263,71 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,29 Prozent höher bei 27 216,91 Punkten in den Handel, nach 26 871,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 27 172,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 280,28 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 1,22 Prozent zu. Vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 217,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25 832,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22 844,05 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 17,34 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 288,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Synaptics (+ 13,20 Prozent auf 120,16 USD), Veeco Instruments (+ 9,44 Prozent auf 58,21 USD), Americas Car-Mart (+ 6,89 Prozent auf 1,05 USD), Myriad Genetics (+ 6,40 Prozent auf 4,32 USD) und ON Semiconductor (+ 6,17 Prozent auf 85,02 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Taylor Devices (-15,17 Prozent auf 51,84 USD), Integra LifeSciences (-15,10 Prozent auf 13,66 USD), Ultralife Batteries (-6,13 Prozent auf 6,36 USD), Nortech Systems (-5,78 Prozent auf 10,27 USD) und Donegal Group B (-4,63 Prozent auf 16,08 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 782 300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,889 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 17,91 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ultralife Batteries Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ultralife Batteries Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

America's Car-Mart Inc. 1,05 6,89% America's Car-Mart Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,00 -2,44% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 16,65 -1,25% Donegal Group Inc. (B)
Integra LifeSciences Holdings Corp. 13,90 -2,11% Integra LifeSciences Holdings Corp.
Myriad Genetics Inc. 4,00 11,16% Myriad Genetics Inc.
Nortech Systems Inc. 11,09 1,74% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 207,90 1,19% NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp. 75,25 5,75% ON Semiconductor Corp.
Richardson Electronics Ltd. 18,99 2,32% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 3,38 0,90% SIGA Technologies Inc.
Synaptics Inc. 107,00 13,83% Synaptics Inc.
Taylor Devices Inc. 54,97 -10,05% Taylor Devices Inc.
Ultralife Batteries Inc. 5,70 -4,20% Ultralife Batteries Inc.
Veeco Instruments Inc. 50,90 8,05% Veeco Instruments Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 27 190,86 1,19%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:03 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen