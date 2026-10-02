Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart auf grünem Terrain

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 1,46 Prozent fester bei 27 263,71 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,29 Prozent höher bei 27 216,91 Punkten in den Handel, nach 26 871,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 27 172,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 280,28 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 1,22 Prozent zu. Vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 217,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25 832,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22 844,05 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 17,34 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 288,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Synaptics (+ 13,20 Prozent auf 120,16 USD), Veeco Instruments (+ 9,44 Prozent auf 58,21 USD), Americas Car-Mart (+ 6,89 Prozent auf 1,05 USD), Myriad Genetics (+ 6,40 Prozent auf 4,32 USD) und ON Semiconductor (+ 6,17 Prozent auf 85,02 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Taylor Devices (-15,17 Prozent auf 51,84 USD), Integra LifeSciences (-15,10 Prozent auf 13,66 USD), Ultralife Batteries (-6,13 Prozent auf 6,36 USD), Nortech Systems (-5,78 Prozent auf 10,27 USD) und Donegal Group B (-4,63 Prozent auf 16,08 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 782 300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,889 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 17,91 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at