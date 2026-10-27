Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Kursentwicklung im Fokus
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27.10.2026 16:01:16
Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart freundlich
Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,88 Prozent stärker bei 26 400,11 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26 286,31 Zählern und damit 0,447 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 169,38 Punkte).
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 26 402,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 219,31 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 27 068,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 24 932,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 637,46 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 13,62 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 722,75 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit JetBlue Airways (+ 20,68 Prozent auf 2,86 USD), Methode Electronics (+ 8,20 Prozent auf 13,33 USD), TransAct Technologies (+ 7,88 Prozent auf 5,75 USD), Ballard Power (+ 7,34 Prozent auf 1,54 USD) und Lincoln Electric (+ 7,16 Prozent auf 277,16 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Innodata (-24,87 Prozent auf 45,01 USD), Nortech Systems (-8,26 Prozent auf 10,00 USD), Cintas (-5,48 Prozent auf 213,55 USD), Euronet Worldwide (-5,02 Prozent auf 60,74 USD) und Agilysys (-4,41 Prozent auf 118,00 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 5 978 774 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,664 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel
Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet mit 0,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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