AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|NASDAQ Composite-Kursentwicklung
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17.08.2026 16:02:47
Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Start mit grünem Vorzeichen
Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,07 Prozent stärker bei 26 747,69 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,208 Prozent höher bei 26 784,65 Punkten in den Handel, nach 26 729,16 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 798,40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 713,36 Zählern.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25 520,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der NASDAQ Composite 26 225,14 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 21 622,98 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,11 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 8,39 Prozent auf 88,49 USD), Nissan Motor (+ 7,06 Prozent auf 2,20 USD), ADTRAN (+ 5,05 Prozent auf 7,43 EUR), Ultra Clean (+ 4,85 Prozent auf 89,05 USD) und SpaceX (+ 4,31 Prozent auf 146,04 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Consumer Portfolio Services (-6,83 Prozent auf 8,86 USD), inTest (-6,05 Prozent auf 12,90 USD), TransAct Technologies (-5,19 Prozent auf 4,93 USD), ScanSource (-5,19 Prozent auf 50,43 USD) und Pool (-3,50 Prozent auf 188,02 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 823 900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,701 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|Consumer Portfolio Services Inc.
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|inTest Corp.
|11,90
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|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,77
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|NVIDIA Corp.
|195,06
|0,27%
|Pool Corp.
|163,25
|-2,71%
|ScanSource Inc.
|43,20
|-5,26%
|SIGA Technologies Inc.
|2,96
|-1,50%
|SpaceX
|126,54
|4,61%
|TransAct Technologies Inc.
|4,93
|-5,19%
|Ultra Clean Holdings Inc.
|74,90
|3,05%
|World Acceptance Corp.
|162,00
|2,53%
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|NASDAQ Comp.
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