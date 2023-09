Freundlicher Handel: RTS beendet den Handel mit Gewinnen

Am Mittwoch schloss der RTS nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 999,70 Punkten. Insgesamt kommt der RTS damit auf einen Börsenwert in Höhe von 7,655 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der RTS 0,141 Prozent schwächer bei 997,08 Punkten, nach 998,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 996,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 006,19 Zählern.

RTS-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der RTS bereits um 0,050 Prozent. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der RTS mit 1 043,84 Punkten berechnet. Der RTS stand noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, bei 1 028,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, wies der RTS einen Wert von 1 053,46 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,80 Prozent. Das Jahreshoch des RTS beträgt derzeit 1 091,91 Punkte. Bei 900,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im RTS

Unter den stärksten Aktien im RTS befinden sich derzeit LSR (+ 3,34 Prozent auf 686,40 RUB), Aeroflot - Russian Airlines (+ 2,08 Prozent auf 41,13 RUB), Bashneft Pref (+ 2,01 Prozent auf 1 424,50 RUB), Phosagro (+ 1,79 Prozent auf 6 756,00 RUB) und RusHydro (Federal Hydro) (+ 1,76 Prozent auf 0,88 RUB). Die Verlierer im RTS sind hingegen SOLLERS (-2,64 Prozent auf 1 031,00 RUB), Novolipetsk Steel (-1,47 Prozent auf 205,92 RUB), Polymetal (-1,02 Prozent auf 523,00 RUB), Mechel (-0,56 Prozent auf 202,98 RUB) und Sberbank (-0,25 Prozent auf 255,24 RUB).

RTS-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 77 186 070 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Yandex-Aktie mit 6,479 Mrd. Euro die dominierende Aktie im RTS.

Fundamentaldaten der RTS-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 55,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at