Freundlicher Handel: RTS legt schlussendlich zu

Der RTS verbuchte am Abend Zuwächse.

Schlussendlich notierte der RTS im MICEX-Handel 1,31 Prozent stärker bei 1 000,09 Punkten. Die RTS-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 7,654 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,606 Prozent auf 993,12 Punkte an der Kurstafel, nach 987,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 004,65 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 979,96 Zählern.

RTS-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der RTS mit einer Bewertung von 1 012,40 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, betrug der RTS-Kurs 976,08 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, wurde der RTS mit 1 005,04 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 3,84 Prozent aufwärts. Der RTS verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 091,91 Punkten. Bei 900,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im RTS

Zu den Top-Aktien im RTS zählen aktuell Polymetal (+ 4,79 Prozent auf 525,50 RUB), Rostelecom PJSC (+ 3,56 Prozent auf 75,13 RUB), Rosneft Oil Company (+ 2,92 Prozent auf 549,80 RUB), Unipro (ex EON Russia) (+ 2,66 Prozent auf 2,32 RUB) und Bashneft (+ 2,50 Prozent auf 2 050,00 RUB). Flop-Aktien im RTS sind derweil Novolipetsk Steel (-1,21 Prozent auf 209,72 RUB), Magnitogorsk Iron Steel Works (-1,09 Prozent auf 52,27 RUB), Phosagro (-0,90 Prozent auf 6 858,00 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (-0,77 Prozent auf 181,18 RUB) und Aeroflot - Russian Airlines (-0,69 Prozent auf 40,35 RUB).

RTS-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 114 660 310 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Yandex mit 6,499 Mrd. Euro im RTS den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Mitglieder im Blick

Unter den RTS-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Magnitogorsk Iron Steel Works lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 55,80 Prozent.

