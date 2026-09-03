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Kursentwicklung 03.09.2026 18:01:16

Freundlicher Handel: S&P 500 am Donnerstagmittag freundlich

Freundlicher Handel: S&P 500 am Donnerstagmittag freundlich

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Donnerstag bewegt sich der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 1,06 Prozent höher bei 7 748,16 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 61,304 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,390 Prozent höher bei 7 696,53 Punkten, nach 7 666,60 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7 686,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 749,09 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,658 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 600,50 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 7 553,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 448,26 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,97 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Robinhood (+ 13,40 Prozent auf 121,33 USD), Coinbase (+ 10,03 Prozent auf 192,50 USD), Palantir (+ 7,91 Prozent auf 182,87 USD), Tesla (+ 6,82 Prozent auf 381,36 USD) und Principal Financial Group (+ 6,31 Prozent auf 118,33 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Amphenol (-49,77 Prozent auf 80,41 USD), Hewlett Packard Enterprise (-6,23 Prozent auf 48,60 USD), Tyson Foods (-6,22 Prozent auf 52,34 USD), Broadcom (-4,63 Prozent auf 350,22 USD) und Charter A (-4,59 Prozent auf 151,67 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10 707 376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,515 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 12,53 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Amphenol Corp. 70,49 -48,90% Amphenol Corp.
Broadcom 306,75 -3,26% Broadcom
Charter Inc (A) (Charter Communications) 135,12 5,69% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Coinbase 165,38 9,38% Coinbase
First Republic Bank 0,00 40,00% First Republic Bank
Hewlett Packard Enterprise Co. 46,30 2,87% Hewlett Packard Enterprise Co.
NortonLifeLock 26,91 1,93% NortonLifeLock
NVIDIA Corp. 196,60 1,55% NVIDIA Corp.
Palantir 156,68 7,27% Palantir
Principal Financial Group Inc. 101,00 5,21% Principal Financial Group Inc.
Robinhood 107,08 16,58% Robinhood
Tesla 323,90 5,28% Tesla
Tyson Foods Inc. 47,69 -0,93% Tyson Foods Inc.
Western Union Company 6,20 -1,09% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 747,71 1,06%

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Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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