Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|Kursentwicklung
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03.09.2026 18:01:16
Freundlicher Handel: S&P 500 am Donnerstagmittag freundlich
Am Donnerstag bewegt sich der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 1,06 Prozent höher bei 7 748,16 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 61,304 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,390 Prozent höher bei 7 696,53 Punkten, nach 7 666,60 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7 686,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 749,09 Punkten lag.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,658 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 600,50 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 7 553,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 448,26 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,97 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.
S&P 500-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Robinhood (+ 13,40 Prozent auf 121,33 USD), Coinbase (+ 10,03 Prozent auf 192,50 USD), Palantir (+ 7,91 Prozent auf 182,87 USD), Tesla (+ 6,82 Prozent auf 381,36 USD) und Principal Financial Group (+ 6,31 Prozent auf 118,33 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Amphenol (-49,77 Prozent auf 80,41 USD), Hewlett Packard Enterprise (-6,23 Prozent auf 48,60 USD), Tyson Foods (-6,22 Prozent auf 52,34 USD), Broadcom (-4,63 Prozent auf 350,22 USD) und Charter A (-4,59 Prozent auf 151,67 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10 707 376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,515 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 12,53 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amphenol Corp.
|70,49
|-48,90%
|Broadcom
|306,75
|-3,26%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|135,12
|5,69%
|Coinbase
|165,38
|9,38%
|First Republic Bank
|0,00
|40,00%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|46,30
|2,87%
|NortonLifeLock
|26,91
|1,93%
|NVIDIA Corp.
|196,60
|1,55%
|Palantir
|156,68
|7,27%
|Principal Financial Group Inc.
|101,00
|5,21%
|Robinhood
|107,08
|16,58%
|Tesla
|323,90
|5,28%
|Tyson Foods Inc.
|47,69
|-0,93%
|Western Union Company
|6,20
|-1,09%
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|S&P 500
|7 747,71
|1,06%
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