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09.11.2026 20:04:20
Freundlicher Handel: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus
Am Montag legt der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 2,37 Prozent auf 7 551,53 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,220 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,850 Prozent höher bei 7 439,54 Punkten in den Montagshandel, nach 7 376,86 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 422,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 556,26 Zähler.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, den Stand von 7 811,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 7 757,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6 728,80 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,11 Prozent nach oben. Bei 7 844,52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Coherent (+ 34,57 Prozent auf 228,44 USD), NRG Energy (+ 18,75 Prozent auf 95,65 USD), Bloom Energy (+ 16,82 Prozent auf 195,70 USD), Arista Networks (+ 16,56 Prozent auf 185,52 USD) und Quanta Services (+ 15,59 Prozent auf 588,41 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Centene (-6,55 Prozent auf 69,31 USD), NVIDIA (-5,07 Prozent auf 177,19 USD), Allstate (-5,00 Prozent auf 253,38 USD), DaVita (-4,15 Prozent auf 186,73 USD) und Gartner (-3,75 Prozent auf 190,64 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 64 511 326 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 4,454 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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