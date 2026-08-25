Bath & Body Works Aktie
WKN DE: A3CWHH / ISIN: US0708301041
|Index-Performance im Fokus
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25.08.2026 20:03:36
Freundlicher Handel: S&P 500 klettert nachmittags
Um 20:02 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,18 Prozent auf 7 666,84 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 61,334 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,346 Prozent auf 7 679,36 Punkte an der Kurstafel, nach 7 652,86 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7 686,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 650,92 Punkten erreichte.
So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7 411,98 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der S&P 500 7 473,47 Punkte auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Stand von 6 439,32 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11,79 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7 816,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern erreicht.
Tops und Flops im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Moderna (+ 13,77 Prozent auf 158,01 USD), Super Micro Computer (+ 8,13 Prozent auf 38,03 USD), Robinhood (+ 7,23 Prozent auf 111,11 USD), CDW (+ 5,98 Prozent auf 140,43 USD) und Carvana (+ 5,42 Prozent auf 76,25 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Bath Body Works (-6,47 Prozent auf 17,93 USD), Albemarle (-5,47 Prozent auf 133,77 USD), Target (-3,94 Prozent auf 163,20 USD), Caseys General Stores (-3,89 Prozent auf 821,02 USD) und Under Armour (-3,72 Prozent auf 5,17 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12 199 836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus
Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,52 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Bath & Body Works
Aktien in diesem Artikel
|Albemarle Corp.
|113,70
|0,09%
|Bath & Body Works
|14,35
|-4,62%
|Carvana Co Registered Shs -A-
|64,59
|-0,23%
|Casey's General Stores Inc
|702,60
|-0,51%
|CDW Corp (New)
|121,15
|8,46%
|First Republic Bank
|0,00
|400,00%
|Moderna Inc
|133,38
|-1,81%
|NVIDIA Corp.
|182,64
|0,13%
|Robinhood
|95,03
|-0,86%
|Super Micro Computer Inc
|32,94
|0,55%
|Target Corp.
|139,40
|-0,43%
|Under Armour Inc.
|4,43
|0,57%
|Western Union Company
|6,30
|1,16%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 677,28
|0,32%
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