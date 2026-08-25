Freundlicher Handel: S&P 500 klettert nachmittags

Aktuell halten sich die Anleger in New York zurück.

Um 20:02 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,18 Prozent auf 7 666,84 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 61,334 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,346 Prozent auf 7 679,36 Punkte an der Kurstafel, nach 7 652,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7 686,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 650,92 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7 411,98 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der S&P 500 7 473,47 Punkte auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Stand von 6 439,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11,79 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7 816,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern erreicht.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Moderna (+ 13,77 Prozent auf 158,01 USD), Super Micro Computer (+ 8,13 Prozent auf 38,03 USD), Robinhood (+ 7,23 Prozent auf 111,11 USD), CDW (+ 5,98 Prozent auf 140,43 USD) und Carvana (+ 5,42 Prozent auf 76,25 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Bath Body Works (-6,47 Prozent auf 17,93 USD), Albemarle (-5,47 Prozent auf 133,77 USD), Target (-3,94 Prozent auf 163,20 USD), Caseys General Stores (-3,89 Prozent auf 821,02 USD) und Under Armour (-3,72 Prozent auf 5,17 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12 199 836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,52 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at