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Kursentwicklung im Fokus 19.10.2026 22:33:50

Freundlicher Handel: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Das machte das Börsenbarometer in New York am Montag zum Handelsende.

Am Montag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0,41 Prozent auf 7 690,73 Punkte aufwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63,665 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,533 Prozent stärker bei 7 700,25 Punkten in den Montagshandel, nach 7 659,44 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 731,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 684,79 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der S&P 500 bei 7 650,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 7 457,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der S&P 500 auf 6 664,01 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,13 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Western Digital (+ 6,09 Prozent auf 352,21 USD), Sandisk (+ 5,53 Prozent auf 1 371,12 USD), Datadog A (+ 5,36 Prozent auf 260,36 USD), Twilio A (+ 5,29 Prozent auf 257,29 USD) und Amazon (+ 4,98 Prozent auf 262,45 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Cerebras Systems (-5,15 Prozent auf 120,66 USD), The Mosaic (-4,78 Prozent auf 17,92 USD), NRG Energy (-4,21 Prozent auf 99,38 USD), Lumen Technologies (-4,09 Prozent auf 4,46 USD) und Ameriprise Financial (-4,07 Prozent auf 480,41 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 26 880 926 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,598 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Amazon 234,20 5,23% Amazon
Ameriprise Financial Inc 427,80 -3,63% Ameriprise Financial Inc
Cerebras Systems Inc 120,66 -5,15% Cerebras Systems Inc
Datadog Inc Registered Shs -A- 232,00 5,45% Datadog Inc Registered Shs -A-
First Republic Bank 0,00 50,00% First Republic Bank
Lumen Technologies Inc Registered Shs 3,96 -3,89% Lumen Technologies Inc Registered Shs
NRG Energy Inc. 88,10 -4,67% NRG Energy Inc.
NVIDIA Corp. 194,02 1,57% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1 220,00 6,09% Sandisk Corp
Seagate Technology 588,00 3,52% Seagate Technology
The Mosaic Co 15,96 -4,57% The Mosaic Co
Twilio Inc (A) 229,80 5,85% Twilio Inc (A)
Western Digital Corp. 313,40 5,77% Western Digital Corp.
Western Union Company 5,46 -0,18% Western Union Company

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S&P 500 7 690,73 0,41%

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