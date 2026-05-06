Freundlicher Handel: SDAX am Nachmittag in der Gewinnzone

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,78 Prozent stärker bei 18 324,09 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90,095 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,639 Prozent stärker bei 18 299,04 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 182,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 546,02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 213,59 Zählern.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,53 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der SDAX bei 16 724,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, stand der SDAX bei 17 893,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 210,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,58 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 546,02 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit JOST Werke (+ 5,34 Prozent auf 53,30 EUR), TeamViewer (+ 5,07 Prozent auf 5,39 EUR), Dürr (+ 4,64 Prozent auf 22,55 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 4,63 Prozent auf 18,06 EUR) und Stabilus SE (+ 3,53 Prozent auf 17,02 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-10,66 Prozent auf 36,36 EUR), SMA Solar (-5,77 Prozent auf 57,20 EUR), Südzucker (-4,47 Prozent auf 11,96 EUR), EVOTEC SE (-2,15 Prozent auf 5,23 EUR) und KWS SAAT SE (-2,14 Prozent auf 77,90 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 747 197 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,018 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at