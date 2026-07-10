Freundlicher Handel: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Um 15:40 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,38 Prozent auf 18 143,82 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 86,730 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,004 Prozent stärker bei 18 075,42 Punkten, nach 18 074,65 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 033,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18 162,71 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2,21 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 10.06.2026, den Stand von 17 864,36 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 10.04.2026, einen Wert von 17 257,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 18 206,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,54 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Sixt SE St (+ 6,11 Prozent auf 72,10 EUR), TeamViewer (+ 5,04 Prozent auf 5,53 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,23 Prozent auf 30,52 EUR), Drägerwerk (+ 3,45 Prozent auf 84,00 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,05 Prozent auf 30,42 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Fielmann (-3,91 Prozent auf 40,55 EUR), Vossloh (-3,87 Prozent auf 64,50 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,82 Prozent auf 17,25 EUR), Energiekontor (-2,72 Prozent auf 35,80 EUR) und Dürr (-2,29 Prozent auf 17,10 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 414 915 Aktien gehandelt. Die Fielmann-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,577 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,84 zu Buche schlagen. Mit 7,43 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at