Freundlicher Handel: SDAX-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

Um 15:41 Uhr steigt der SDAX im XETRA-Handel um 0,70 Prozent auf 17 673,87 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 93,085 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,098 Prozent stärker bei 17 568,64 Punkten, nach 17 551,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 529,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 674,10 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Wert von 16 905,70 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.10.2025, den Stand von 17 476,51 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Stand von 14 024,05 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SAF-HOLLAND SE (+ 6,40 Prozent auf 15,96 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,85 Prozent auf 15,78 EUR), Kontron (+ 4,11 Prozent auf 24,34 EUR), EVOTEC SE (+ 3,74 Prozent auf 5,72 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,92 Prozent auf 23,28 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Springer Nature (-3,80 Prozent auf 19,24 EUR), Siltronic (-2,64 Prozent auf 53,55 EUR), adesso SE (-2,43 Prozent auf 88,20 EUR), PNE (-2,34 Prozent auf 10,02 EUR) und SMA Solar (-2,05 Prozent auf 36,24 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 818 759 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 8,150 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,15 zu Buche schlagen. Mit 8,31 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

