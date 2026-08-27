Freundlicher Handel: SDAX-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,13 Prozent auf 18 852,76 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 93,904 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,218 Prozent auf 18 682,66 Punkte an der Kurstafel, nach 18 642,01 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 678,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 856,85 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,67 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 276,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der SDAX noch bei 18 929,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 948,97 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,63 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit ASTA Energy Solutions (+ 9,93 Prozent auf 59,80 EUR), GFT SE (+ 9,31 Prozent auf 24,65 EUR), Hypoport SE (+ 4,35 Prozent auf 87,50 EUR), KSB SE (+ 4,28 Prozent auf 878,00 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 4,17 Prozent auf 13,75 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Springer Nature (-1,72 Prozent auf 19,42 EUR), Ottobock (-1,53 Prozent auf 58,10 EUR), Deutsche Euroshop (-1,42 Prozent auf 18,04 EUR), OHB SE (-1,23 Prozent auf 192,40 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-1,10 Prozent auf 22,50 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 243 839 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,018 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at