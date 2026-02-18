Freundlicher Handel: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen

Der SDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,39 Prozent auf 17 916,54 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 94,962 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,198 Prozent auf 17 881,31 Punkte an der Kurstafel, nach 17 846,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 861,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 916,54 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 0,040 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 18 329,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 15 807,72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 15 059,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Dürr (+ 4,59 Prozent auf 23,95 EUR), PNE (+ 2,20 Prozent auf 9,28 EUR), JENOPTIK (+ 2,01 Prozent auf 27,40 EUR), Salzgitter (+ 1,76 Prozent auf 52,00 EUR) und adesso SE (+ 1,44 Prozent auf 63,20 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen PVA TePla (-1,68 Prozent auf 24,62 EUR), Nagarro SE (-0,86 Prozent auf 57,80 EUR), Südzucker (-0,74 Prozent auf 9,35 EUR), EVOTEC SE (-0,73 Prozent auf 6,02 EUR) und Verve Group (-0,69 Prozent auf 1,30 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 73 068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 10,139 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,37 zu Buche schlagen. Mit 7,89 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

