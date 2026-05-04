Alzchem Group Aktie

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WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

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SDAX aktuell 04.05.2026 17:58:38

Freundlicher Handel: SDAX bewegt letztendlich im Plus

Freundlicher Handel: SDAX bewegt letztendlich im Plus

Der SDAX notierte letztendlich im Plus.

Zum Handelsschluss notierte der SDAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent fester bei 18 034,70 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 89,994 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,769 Prozent auf 18 048,83 Punkte an der Kurstafel, nach 17 911,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 004,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 266,57 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der SDAX mit 16 724,07 Punkten gehandelt. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 17 925,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 16 124,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,91 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Verve Group (+ 8,10 Prozent auf 1,62 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 6,44 Prozent auf 77,65 EUR), Shelly (+ 6,16 Prozent auf 58,60 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 5,71 Prozent auf 53,70 EUR) und TeamViewer (+ 5,67 Prozent auf 5,02 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Douglas (-7,86 Prozent auf 9,38 EUR), Stabilus SE (-4,18 Prozent auf 16,50 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-3,91 Prozent auf 3,07 EUR), STO SE (-3,70 Prozent auf 98,80 EUR) und HORNBACH (-2,60 Prozent auf 78,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Verve Group-Aktie. 1 271 390 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,980 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 3,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 22,15 -1,99% 1&1 AG
Alzchem Group AG 164,20 -0,97% Alzchem Group AG
BVB (Borussia Dortmund) 3,08 -2,84% BVB (Borussia Dortmund)
Douglas AG 9,37 -6,86% Douglas AG
FRIEDRICH VORWERK 77,10 6,27% FRIEDRICH VORWERK
HORNBACH Holding 78,70 -2,36% HORNBACH Holding
init innovation in traffic systems SE 53,20 4,52% init innovation in traffic systems SE
Mutares 25,05 1,42% Mutares
Shelly 58,20 4,49% Shelly
Stabilus SE 16,46 -4,19% Stabilus SE
STO SE & Co. KGaA 99,90 -4,49% STO SE & Co. KGaA
TeamViewer 4,95 4,74% TeamViewer
Verve Group 1,59 6,66% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 008,68 0,55%

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