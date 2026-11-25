Wie bereits am Vortag richtet sich der SDAX auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Um 09:11 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 0,11 Prozent auf 17 050,47 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 85,790 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,017 Prozent auf 17 028,67 Punkte an der Kurstafel, nach 17 031,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 026,16 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 050,47 Zählern.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 18 106,58 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Stand von 18 541,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 159,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,76 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Mutares (+ 2,37 Prozent auf 25,90 EUR), OHB SE (+ 2,34 Prozent auf 184,00 EUR), HelloFresh (+ 2,19 Prozent auf 3,22 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,11 Prozent auf 0,99 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,62 Prozent auf 32,70 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Stabilus SE (-3,46 Prozent auf 12,82 EUR), PVA TePla (-2,19 Prozent auf 24,14 EUR), SMA Solar (-2,14 Prozent auf 42,10 EUR), PNE (-1,98 Prozent auf 3,96 EUR) und Vincorion (-1,87 Prozent auf 15,23 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 124 584 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,256 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,31 erwartet. Mit 8,95 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at